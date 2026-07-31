Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm
Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Comprese strisce di spazzole e tergipavimento.
Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Comprese strisce di spazzole e tergipavimento.
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard ( )
|ID 35
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza (mm)
|360
|Colore
|antracite
|Peso (kg)
|0,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|360 x 220 x 90