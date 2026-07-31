Bocchetta pavimenti imballato NW35 360mm

Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Comprese strisce di spazzole e tergipavimento.

Bocchetta per pavimenti bagnati e asciutti larga 360 mm con inserti facili da cambiare. Comprese strisce di spazzole e tergipavimento.

Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard ( ) ID 35
Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza (mm) 360
Colore antracite
Peso (kg) 0,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 360 x 220 x 90
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