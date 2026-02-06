Bocchetta poltrone SE

L'ugello per lavatappeto Kärcher è un accessorio ideale per la pulizia in profondità di mobili imbottiti, sedili di auto e per la rimozione di macchie sui tappeti.

Il pratico ugello per tappezzeria per la lavatappeti convince per la sua maggiore forza pulente. Il design ergonomico consente un utilizzo facile e confortevole. L'ugello è perfetto per la pulizia in profondità di mobili imbottiti, tappeti, sedili di auto e molte altre superfici tessili. La bocchetta per tappezzeria compatta ad estrazione a spruzzo ha un'ampiezza di lavoro di 88 millimetri. La finestra di visualizzazione trasparente è molto pratica per controllare il processo di pulizia durante il lavoro. La bocchetta può essere utilizzata come accessorio con tutte le idropulitrici a spruzzo Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6.

Caratteristiche e vantaggi
Bocchetta poltrone SE: Adatto a tutti gli aspiratori a spruzzo Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6.
Bocchetta poltrone SE: Funzione di estrazione spray
Bocchetta poltrone SE: Finestra di visualizzazione trasparente
La collaudata tecnologia di aspirazione a spruzzo Kärcher
Specifiche

Dati tecnici

Larghezza nominale standard (mm) 35
Larghezza di lavoro (mm) 88
Colore nero
Peso (kg) 0,1
Peso con imballo (kg) 0,1
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 88 x 74 x 141
Aree di applicazione
  • Mobili imbottiti
  • Interni auto
  • Mobili da giardino/terrazzo/balcone