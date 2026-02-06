Bocchetta poltrone SE
L'ugello per lavatappeto Kärcher è un accessorio ideale per la pulizia in profondità di mobili imbottiti, sedili di auto e per la rimozione di macchie sui tappeti.
Il pratico ugello per tappezzeria per la lavatappeti convince per la sua maggiore forza pulente. Il design ergonomico consente un utilizzo facile e confortevole. L'ugello è perfetto per la pulizia in profondità di mobili imbottiti, tappeti, sedili di auto e molte altre superfici tessili. La bocchetta per tappezzeria compatta ad estrazione a spruzzo ha un'ampiezza di lavoro di 88 millimetri. La finestra di visualizzazione trasparente è molto pratica per controllare il processo di pulizia durante il lavoro. La bocchetta può essere utilizzata come accessorio con tutte le idropulitrici a spruzzo Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6.
Caratteristiche e vantaggi
Adatto a tutti gli aspiratori a spruzzo Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6.
Funzione di estrazione spray
Finestra di visualizzazione trasparente
La collaudata tecnologia di aspirazione a spruzzo Kärcher
Specifiche
Dati tecnici
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Larghezza di lavoro (mm)
|88
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|88 x 74 x 141
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Aree di applicazione
- Mobili imbottiti
- Interni auto
- Mobili da giardino/terrazzo/balcone