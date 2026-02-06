Il pratico ugello per tappezzeria per la lavatappeti convince per la sua maggiore forza pulente. Il design ergonomico consente un utilizzo facile e confortevole. L'ugello è perfetto per la pulizia in profondità di mobili imbottiti, tappeti, sedili di auto e molte altre superfici tessili. La bocchetta per tappezzeria compatta ad estrazione a spruzzo ha un'ampiezza di lavoro di 88 millimetri. La finestra di visualizzazione trasparente è molto pratica per controllare il processo di pulizia durante il lavoro. La bocchetta può essere utilizzata come accessorio con tutte le idropulitrici a spruzzo Kärcher della serie SE 4, SE 5 e SE 6.