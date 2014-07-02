Bocchetta poltrone turbo

Bocchetta turbo con rullo spazzola per pulire divani e mobili imbottiti.

Bocchetta turbo con rullo spazzola per pulire divani e mobili imbottiti. Compatibile con aspirapolvere serie VC e DS.

Caratteristiche e vantaggi
Spazzole rotanti azionate ad aria
  • Elimina sporco ostinato come il pelo di animale dai tessuti
  • Trattiene il pelo di animale
  • Aspira lo sporco anche dai tappeti a pelo lungo
Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 1
Larghezza nominale standard (mm) 35
Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso con imballo (kg) 0,4
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 200 x 165 x 67
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Tappezzeria
  • Interno del veicolo
  • Interni auto