Bocchetta poltrone turbo
Bocchetta turbo con rullo spazzola per pulire divani e mobili imbottiti. Compatibile con aspirapolvere serie VC e DS.
Caratteristiche e vantaggi
Spazzole rotanti azionate ad aria
- Elimina sporco ostinato come il pelo di animale dai tessuti
- Trattiene il pelo di animale
- Aspira lo sporco anche dai tappeti a pelo lungo
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|1
|Larghezza nominale standard (mm)
|35
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,3
|Peso con imballo (kg)
|0,4
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|200 x 165 x 67
Aree di applicazione
- Tappezzeria
- Interno del veicolo
- Interni auto