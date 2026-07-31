Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi), 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 30/1

Set di 5 sacchetti filtro in pile per aspiratori solido-liquidi con capacità di 30 litri. Resistente agli strappi e classe di polvere M.

Specifiche

Dati tecnici

Quantità (Pezzo(i)) 5
Colore Bianco
Peso (kg) 0,5
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,5
Dimensioni (L × P × A) (mm) 323 x 210 x 90
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Aree di applicazione
  • Ideale per l'aspirazione a secco e umido