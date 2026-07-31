Sacchetti filtro in tessuto (5 pezzi), 5 Pezzo(i), 5 Pezzo(i), NT 30/1
Set di 5 sacchetti filtro in pile per aspiratori solido-liquidi con capacità di 30 litri. Resistente agli strappi e classe di polvere M.
Specifiche
Dati tecnici
|Quantità (Pezzo(i))
|5
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,5
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,5
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|323 x 210 x 90
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Macchine compatibili
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Aree di applicazione
- Ideale per l'aspirazione a secco e umido