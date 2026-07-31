Set allacciamento per tubi da 3/4 di pollice con riduttore da 1 pollice, per elettropompe domestiche BP

Tubo di collegamento tra elettropompe o pompe domestiche e sistemi di tubazioni rigide:set di collegamento per tubazioni (G3/4) incl. Principio di tenuta PerfectConnect.

Il tubo PrimoFlex® premium da 1,5 m con riduzione del rumore e diametro di 1/2" viene utilizzato come tubo di collegamento tra elettropompe o pompe domestiche e tubature rigide G3 / 4. L'uso del tubo produce meno vibrazioni. , questo porta ad una significativa riduzione del rumore. Il set include un raccordo da 3/4 "per tubi dell'acqua e un elemento di collegamento G1 da installare sulla pompa. Il principio di tenuta PerfectConnect degli accessori BP garantisce un'assemblaggio eccezionalmente semplice e offre una tenuta altamente affidabile per garantire un funzionamento delle pompe senza problemi.

Caratteristiche e vantaggi
Tubo flessibile
Tubo di collegamento per tubazioni rigide
Specifiche

Dati tecnici

Colore nero
Peso (kg) 0,3
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,4
Dimensioni (L × P × A) (mm) 219 x 59 x 246

Dotazione

  • Accessori della gamma Kärcher Perfect Connect
Aree di applicazione
  • Irrigazione del giardino prendendo l'acqua da botti, pozzi o cisterne di raccolta