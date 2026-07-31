Il tubo PrimoFlex® premium da 1,5 m con riduzione del rumore e diametro di 1/2" viene utilizzato come tubo di collegamento tra elettropompe o pompe domestiche e tubature rigide G3 / 4. L'uso del tubo produce meno vibrazioni. , questo porta ad una significativa riduzione del rumore. Il set include un raccordo da 3/4 "per tubi dell'acqua e un elemento di collegamento G1 da installare sulla pompa. Il principio di tenuta PerfectConnect degli accessori BP garantisce un'assemblaggio eccezionalmente semplice e offre una tenuta altamente affidabile per garantire un funzionamento delle pompe senza problemi.