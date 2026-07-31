Sotto gli arbusti è muschioso, germogliano le erbacce e la crescita incontrollata prospera sotto i cespugli. Ora è tempo di rimettere in ordine le cose. Un lavoro impegnativo come questo viene eseguito al meglio con i tosaerba di alta qualità con doppia lama in un pacco doppio, adatti per l'uso con i tosaerba Kärcher da 18 V e 36 V alimentati a batteria. Crescita incontrollata, muschio ed erbacce possono essere rimossi anche dalle aree del giardino a cui è difficile accedere con il tosaerba.