Set di 2 lame di ricambio per regolabrdi a batteria LTR
La crescita incontrollata dilaga nel tuo giardino in luoghi di difficile accesso? Non dopo aver usato il tagliabordi con doppia lama, compatibile con tutti i tagliaerba a batteria Kärcher da 18 V e 36 V.
Sotto gli arbusti è muschioso, germogliano le erbacce e la crescita incontrollata prospera sotto i cespugli. Ora è tempo di rimettere in ordine le cose. Un lavoro impegnativo come questo viene eseguito al meglio con i tosaerba di alta qualità con doppia lama in un pacco doppio, adatti per l'uso con i tosaerba Kärcher da 18 V e 36 V alimentati a batteria. Crescita incontrollata, muschio ed erbacce possono essere rimossi anche dalle aree del giardino a cui è difficile accedere con il tosaerba.
Caratteristiche e vantaggi
Molti usi diversi.
- Anche la crescita più incontrollabile è domata grazie alle lame robuste
Seghetto con lama doppia
- Risultati di taglio efficaci grazie al seghetto con doppia lama
- Con le sue lame affilate i contorni sono ben delineati e i bordi sono tagliati con precisione.
Cambio della lama del tagliabordi senza attrezzi
- Cambia la nuova lama del seghetto con pochi semplici movimenti.
Pratica confezione da due
- La confezione include una seghetto con due doppie lame fatte di plastica robusta
Accessori perfettamente abbinati
- Ideale per l'uso con i seghetti a batteria da 18V e 36V
Specifiche
Dati tecnici
|Numero di lame
|2
|Larghezza di taglio (cm)
|23
|Colore
|grigio
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|115 x 75 x 36
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Prato
- Bordi del prato