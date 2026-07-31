Set di 2 lame di ricambio per regolabrdi a batteria LTR

La crescita incontrollata dilaga nel tuo giardino in luoghi di difficile accesso? Non dopo aver usato il tagliabordi con doppia lama, compatibile con tutti i tagliaerba a batteria Kärcher da 18 V e 36 V.

Sotto gli arbusti è muschioso, germogliano le erbacce e la crescita incontrollata prospera sotto i cespugli. Ora è tempo di rimettere in ordine le cose. Un lavoro impegnativo come questo viene eseguito al meglio con i tosaerba di alta qualità con doppia lama in un pacco doppio, adatti per l'uso con i tosaerba Kärcher da 18 V e 36 V alimentati a batteria. Crescita incontrollata, muschio ed erbacce possono essere rimossi anche dalle aree del giardino a cui è difficile accedere con il tosaerba.

Caratteristiche e vantaggi
Molti usi diversi.
  • Anche la crescita più incontrollabile è domata grazie alle lame robuste
Seghetto con lama doppia
  • Risultati di taglio efficaci grazie al seghetto con doppia lama
  • Con le sue lame affilate i contorni sono ben delineati e i bordi sono tagliati con precisione.
Cambio della lama del tagliabordi senza attrezzi
  • Cambia la nuova lama del seghetto con pochi semplici movimenti.
Pratica confezione da due
  • La confezione include una seghetto con due doppie lame fatte di plastica robusta
Accessori perfettamente abbinati
  • Ideale per l'uso con i seghetti a batteria da 18V e 36V
Specifiche

Dati tecnici

Numero di lame 2
Larghezza di taglio (cm) 23
Colore grigio
Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 115 x 75 x 36
Aree di applicazione
  • Prato
  • Bordi del prato