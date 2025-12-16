Lancia per regolazione getto di tubi per giardinaggio
Piccola, pratica, facile da collegare e con getto regolabile: un aiuto in più per l'irrigazione e la pulizia di mobili e utensili da giardino con l'uso del solo tubo da giardino.
Questa piccola lancia è perfetta per ogni compito in giardino, dall'irrigazione alla pulizia. Il getto dell'acqua è continuamente regolabile, così che l'acqua erogata dal tubo possa essere distribuita sia con getto a cono e nebulizzato che con getto puntiforme. Quando non è in uso, la lancia può essere semplicemente chiusa. Compatibile con tutti i più comuni tubi per l'irrigazione e con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.
Caratteristiche e vantaggi
Getto e disegno regolabili
- Per annaffiare con getto a cono e pulire con getto appuntito
Si auto svuota
- Non teme il gelo
Compatta e leggera
- Facile da usare
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con imballo (kg)
|0,1
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|131 x 36 x 36
Dotazione
- Numero di schemi di spruzzatura: 2
- Funzione autosvuotante
- Tipo di getto: a cono
- Tipo di getto: a spillo
