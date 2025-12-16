Questa piccola lancia è perfetta per ogni compito in giardino, dall'irrigazione alla pulizia. Il getto dell'acqua è continuamente regolabile, così che l'acqua erogata dal tubo possa essere distribuita sia con getto a cono e nebulizzato che con getto puntiforme. Quando non è in uso, la lancia può essere semplicemente chiusa. Compatibile con tutti i più comuni tubi per l'irrigazione e con tutti i sistemi a click presenti sul mercato.