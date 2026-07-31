Premium Mop MF a passanti blu a tasche 40 cm

Mop microfibra ad anello per un'eccellente raccolta dello sporco. Con tasche.

Sviluppato come mop universale, Premium Mop MF a passanti blu a tasche 40 cm con anelli in blu colpisce per la distribuzione uniforme e ravvicinata degli anelli per una capacità di raccolta dello sporco superba. Il panno è perfetto per la pulizia dell'industria e in altre aree con un alto volume di sporco e su pavimenti irregolari. I passanti in poliestere con un alto contenuto di microfibre aiutano anche la pulizia vicino al bordo e raccolgono lo sporco sciolto dagli angoli e dai bordi. Grazie al sistema di codifica a colori, il panno può essere assegnato chiaramente a una determinata parte da pulire e si evita efficacemente la contaminazione incrociata. Il sistema ECO!Mop è anche adatto sia per l'uso nel sistema mop piano con carrello a doppio secchio o carrello a singolo secchio e pressa, sia per applicazioni precondizionate. Versare il 250 per cento della flotta di pulizia del peso morto sul panno del mop. Un secondo passaggio per la pulizia a secco dell'area non è generalmente necessario per entrambi i metodi.

Specifiche

Dati tecnici

Programma STANDARD
Tipo di pavimento Pavimenti duri / Pavimenti resilienti
Struttura del pavimento Liscio e altamente strutturato
Livello di sporco Da basso a medio
Uso del tessuto Tessuti durevoli
Larghezza di lavoro (cm) 40
Attacco del tessuto Tasche
Materiale 100% PET
Materiale tessile microfibra
Tipo di produzione Tessuto portante in PET con passanti cuciti
Struttura tessile Pile a cappio
Temperatura di lavaggio (°C) max. 90
Raccomandazione di lavaggio (°C) 60
Temperatura di asciugatura (°C) 60
Cicli di lavaggio¹⁾ circa. 300
Quantità (Pezzo(i)) 1
Peso per prodotto / Peso per m² (kg/g/m²) 0,2 / 30
Dimensioni (Lu x La) (mm) 400 / 140

¹⁾ Rispettare o utilizzare le temperature e i detergenti consigliati. Inoltre, l'uso dell'asciugatrice, soprattutto a temperature più elevate, può ridurre notevolmente la durata.

Premium Mop MF a passanti blu a tasche 40 cm
Aree di applicazione
  • Pavimento - pulizia a umido
Detergenti