Detergente acido decalcificante RM 101 ASF, 5l

Detergente acido per una rapida decalcificazione delle serpentine delle HDS. Scioglie velocemente i residui di calcare e detergente, con effetto anticorrosione duraturo.

L'agente decalcificante agisce immediatamente su tutti i depositi inorganici: l'acido decalcificante PressurePro RM 101 di Kärcher rimuove rapidamente anche i residui di calcare e detersivo più ostinati e offre allo stesso tempo una protezione duratura dalla corrosione nelle parti conduttrici dell'acqua delle idropulitrici ad acqua fredda e calda. RM 101 può ripristinare le prestazioni delle serpentine di riscaldamento calcificate, aumentando così il flusso d'acqua, riducendo il consumo di energia durante la pulizia e migliorando le prestazioni complessive dell'unità.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 5
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Peso (kg) 5,6
Peso con imballo (kg) 5,8
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 192 x 145 x 248
Detergente acido decalcificante RM 101 ASF, 5l
Detergente acido decalcificante RM 101 ASF, 5l
Detergente acido decalcificante RM 101 ASF, 5l
Detergente acido decalcificante RM 101 ASF, 5l
Detergente acido decalcificante RM 101 ASF, 5l
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Trasporti e macchine
  • Lavaggio auto
  • Sgrassatura, fosfatazione
  • Sgrassare superfici
  • Manutenzione macchine, decalcificazione delle acque calde
Accessori