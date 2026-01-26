Efficace a dosi estremamente basse (dallo 0,125%), conveniente, potente e perfetto per il sistema Kärcher iSolar: il PressurePro Solar Cleaner RM 99 pulisce senza residui e senza aloni tutti gli impianti solari e fotovoltaici e le superfici in vetro. Il pulitore, adatto a tutti i livelli di durezza dell'acqua, è altamente efficiente, delicato e biodegradabile. Rimuove in modo sicuro e affidabile escrementi di uccelli, polline, fuliggine e polvere. La formula innovativa e molto delicata del PressurePro Solar Cleaner RM 99 è adatta anche per telai in alluminio e forma sulla superficie una pellicola uniforme e continua che previene le macchie di calcare e migliora le proprietà di scorrimento delle spazzole per la pulizia - per una pulizia delicata della superficie senza risciacquo.