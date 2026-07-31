Detergente schiumogeno alcalino RM 91 Agri, 10l

Detergente schiumogeno per eliminare senza fatica depositi di grasso e residuidi materiale organico. Consigliato per lavare stalle, recinti di animali, sale mungitura e caseifici.

Grazie a una speciale formulazione con proprietà schiumogene, il detergente alcalino PressurePro Foam Cleaner RM 91 Agri è la soluzione perfetta per pulire a fondo i capannoni di suini, bovini e pollame e le sale di mungitura. Le esclusive proprietà di adesione della schiuma facilitano tempi di esposizione e di contatto particolarmente lunghi, anche su superfici verticali, il che significa risultati di pulizia ancora migliori. Lo sporco organico, come resti di cibo, escrementi di animali e altri tipi di sporco, viene completamente rimosso e le strutture e le superfici della stalla sono protette. In caso di accumuli particolarmente ostinati, Kärcher consiglia di utilizzare preventivamente l'ammollo PressurePro RM 92 Agri.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 10
Confezione da (Pezzo(i)) 1
Valore pH 13
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 11,2
Detergente schiumogeno alcalino RM 91 Agri, 10l
Detergente schiumogeno alcalino RM 91 Agri, 10l
Detergente schiumogeno alcalino RM 91 Agri, 10l
Detergente schiumogeno alcalino RM 91 Agri, 10l
Videos
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
  • Infissi di stabili, caseifici
  • Pulizia pavimento e superfici
  • Strutture sanitarie
Accessori