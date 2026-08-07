ケミカルノズル , 250

低圧広角の洗浄剤塗布用のノズルです。25°

低圧広角の洗浄剤塗布用のノズルです。25°

製品仕様

製品スペック

ノズルサイズ ( ) 250
接続ねじ EASY!Lock 簡単接続
シルバー