サクションホース
乾湿掃除機用サクションホース 内径：35mm、2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5％以内は許容値とさせていただいております。
乾湿掃除機用サクションホース 内径：35mm、2.5m。クリップシステム対応、アダプターとクリップ留め具付属。※ホース・コード類の長さにつきましては、表示値の±5％以内は許容値とさせていただいております。
製品仕様
製品スペック
|長さ (m)
|2.5
|パイプ径 ( )
|ID 35
|バージョン
|標準タイプ
|付属品側接続¹⁾
|NEWクリップシステム
|本体側接続²⁾
|NEWクリップシステム
|入数 (個)
|1
|色
|アンスラサイトグレー
|重量 (kg)
|0.6
|梱包重量 (kg)
|0.7
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|430 x 380 x 90
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