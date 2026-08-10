モバイル高圧洗浄機用 デッキクリーナー PS 20
モバイル高圧洗浄機専用のデッキクリーナーです。水ハネを防ぎながら洗浄でき、ブラシの先端を回転できるので狭い場所や階段、ベランダ等のお掃除にも最適です。※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。
モバイル高圧洗浄機専用デッキクリーナー PS 20は、延長ランス2本、先端のブラシが付いています。
先端のブラシは水ハネを防ぐことができ、90度に回転できるので狭い場所の掃除にも適しています。また、延長ランスがあるので、高い場所や手の届きにくい場所の掃除にも最適です。
※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。
製品特長
2つのノズルを搭載
- 付属ノズルと比べて清掃幅が広く、より効率的に洗浄できます。
コンパクト設計
- 届きにくい場所のお掃除にも最適です。
延長ランス2本
- 洗浄場所や用途に合わせて使用できるので、お掃除の幅が広がります。
製品仕様
製品スペック
|色
|黒
|重量 (kg)
|0.7
|梱包重量 (kg)
|1.1
|寸法（長さ×幅×高さ） (mm)
|729 x 198 x 768
用途・清掃場所
- テラス
- ベランダ
- 階段
- 小道
- ガーデン/テラス/バルコニー用家具