モバイル高圧洗浄機専用デッキクリーナー PS 20は、延長ランス2本、先端のブラシが付いています。

先端のブラシは水ハネを防ぐことができ、90度に回転できるので狭い場所の掃除にも適しています。また、延長ランスがあるので、高い場所や手の届きにくい場所の掃除にも最適です。

※モバイル高圧洗浄機シリーズ専用アクセサリーです（OC Handy Compact ハンディエアを除く）。高圧洗浄機 K 1 ～ K 5、K MINI には適合しません。