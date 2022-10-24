業務用 バッテリーパワーユニバース セット キャンペーン
ご好評頂いております、業務用バッテリー式 乾湿両用クリーナー、高圧洗浄機が、よりお買い求め易いセットでキャンペーンを開催中！
この機会に共通バッテリーで使えるケルヒャーのバッテリーユニバース製品の導入をぜひご検討ください。
本キャンペーンは終了いたしました
さらに広がる、バッテリーパワープラス
バッテリーから広がる、さまざまな清掃方法
ケルヒャーのバッテリーユニバース製品
キャンペーン情報
ご好評いただいています、バッテリーユニバース対応製品のキャンペーンです。
マシン本体とバッテリーがセットになって、業務用バッテリー式 乾湿両用クリーナー、高圧洗浄機がよりお買い求め易くお得に購入できるチャンスです。
数量限定につき、ご購入はお早めに！
お客様導入事例
ケルヒャー製品を導入されたことで清掃に関する問題を解決されたお客様の事例をご案内しています。
お客様導入事例：ガリバーアウトレット八千代店様（車内清掃）
1日に数台の自動車清掃を行う同社。
これまではコード付き掃除機を使っていましたが「コードの取り回しに不便さを感じる」ことも。今回、コードレスタイプの掃除機を導入したことでどんな効果があったのかをインタビューしました。
コラム
バッテリー掃除機で清掃をもっと効率的に
人が多く集まる場所の清掃を、短時間でより効果的に行うにはバッテリータイプの掃除機が欠かせません。こちらのコラムではバッテリー掃除機の有用性を、実証も含めて紹介しています。
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