業務用 バッテリーパワーユニバース セット キャンペーン

ご好評頂いております、業務用バッテリー式 乾湿両用クリーナー、高圧洗浄機が、よりお買い求め易いセットでキャンペーンを開催中！

この機会に共通バッテリーで使えるケルヒャーのバッテリーユニバース製品の導入をぜひご検討ください。