業種別ソリューション｜導入事例

解決

解決のポイント 自動フィルターちり落とし機能付きの「バキュームクリーナー」を導入。フィルターの目詰まりが防げ、清掃効率アップ

ケルヒャーの温水高圧洗浄機を使うことで、プレートの洗浄時間を大幅に短縮。「握らないトリガーガン」で、作業負担も軽減

床の油汚れには床洗浄機を導入。清掃時間を短縮しながら常に清潔な環境を保つことが可能に

工程ごとに最適なソリューションを提案

K氏は、付き合いのある清掃機器の販売店に工場の清掃について相談することに。すると、工場全体の課題をトータルで解決してくれるケルヒャーを紹介されたのです。早速ケルヒャーの営業担当が工場を訪れ、課題について詳しくヒアリングしたところ、工程ごとに最適なソリューションを提案してくれました。

独自の機能で洗浄・清掃にかかる時間短縮、人的負荷の軽減が実現

「まず原料を混ぜる工程で勧められたのが、自動フィルターちり落とし機能を搭載したバキュームクリーナーでした。パワフルな吸引能力に加え、フィルターの目詰まりを防ぐ自動フィルターちり落とし機能のおかげで吸引力が予想以上に長持ちし、結果として、床にこぼれた小麦粉を、短時間で清掃できるようになりました」（K氏）

続いて、焼き工程後のプレートの焦げ落としには、温水高圧洗浄機のデモを行いました。それまで使っていた高圧洗浄機より圧力が強い上、ガンを握り続ける必要がない「握らないトリガーガン」の仕組みにより、作業者が握り続ける必要がなく、ほとんど疲労がたまりません。 「それまでの機種では、腱鞘炎になるかと思うほど、ずっと握り続けなければなりませんでしたが、ケルヒャーのトリガーガンは高圧の水が噴き出すその反動力でレバーが押せるため、驚くほど楽に作業を進められました」（K氏）

時間を減らすだけでなく、常に衛生的な環境を実現できた

モップでは油汚れの除去に手間がかかるため、手が回らないことが多かった床の清掃については、床洗浄機を提案されました。洗浄能力に優れ、独自のイエローパッドを使うことで、場所によっては、洗剤を使わず水だけでも油汚れが除去できるうえ、自ら汚水の回収までできるため、工場内の広い床を効率よく洗浄することが可能になりました。

K氏は、現状の課題解決に最適なケルヒャーの清掃機器を導入することを決定。

以降、S社工場では、清掃の負担が劇的に軽減され、生産性がアップしました。それだけではなく、工場内全体の衛生状態を常に高いレベルで保ち、食品製造に最適な環境を実現することができたのです。

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