業種別ソリューション｜導入事例

解決

解決のポイント 油汚れに強い温水高圧洗浄機とアクセサリーの組み合わせで、床洗浄時の水はねを解消。配管洗浄も自社で行えるようになった

少ない労力でよりキレイに清掃できるため衛生環境の維持が容易に

油汚れのひどい床の清掃も配管の詰まりも、一気に解決したプロの提案

工場長I氏はさまざまな業務用清掃機器を取り扱うケルヒャーに相談することに。自社の状況を詳しく説明しアドバイスを求めたところ、N社工場の清掃に最適なアプリケーションとして温水高圧洗浄機とアクセサリーをセットにした提案を受けました。

温水高圧洗浄機には、油汚れに強いという利点があります。これに水はねなしで床面の洗浄を可能にするアクセサリー「サーフェスクリーナー」を組み合わせることで、N社工場の床清掃には最適なクリーニングツールになります。

さらに、先端のノズルの4箇所の穴より高圧水を逆噴射する「パイプクリーニングホース」と高圧洗浄機をセットで使えば、ホースが配管に沿って進み洗浄するため、詰まりが解消でき、配管洗浄も自社で行えるようになるのです。

少ない労力で二次汚染もなくキレイに清掃できた上、配管洗浄のコストも削減

I氏はケルヒャー担当者の提案に納得し、導入を決めました。そして、N社ではこれまで重労働だった床清掃が、少ない労力で行える作業に変わりました。清掃効果ももちろん向上し、容易に衛生環境を維持できるようなったのです。

「配管洗浄も今までは流れが悪くなってきてもギリギリまで業者を呼ばずにいたのですが、今は少し流れが悪くなったと感じたらすぐ洗浄できて助かっています。別々の清掃機器を導入するのではなく、アクセサリーを取り替えるだけで両方の用途に使えるのがいいですね。コストを最小限に抑えながら二つの問題を一気に解決する提案をくれたケルヒャーの担当者に感謝しています」（I氏）

その後、N社は再び取引先の監査を受け、高評価を得ることができました。また、衛生環境を守り続けるためにケルヒャーに相談しながら、さらなる清掃の生産性向上にも取り組んでいます。

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