カーペット

バクテリア、細菌、ウイルスおよびその他の微生物が埃と結びつく事で、カーペットは汚れていきます。そのため、カーペットは念入りに掃除することが必要です。

カーペット内の埃の除去には乾式のバキュームクリーナーが有効です。さらに、カーペットの繊維をかき分けるアップライト式のバキュームクリーナーなら、さらに多くの埃を取り除くことができます。