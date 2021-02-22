オフィスエリア

多くの人が行き来するオフィスは、ホコリが溜まりやすく、汚染のリスクがあるエリアです。そのため、カーペットやタイルなどを洗浄し、ホコリや汚れの拡散を防ぐことが重要です。キーボードやデスクなどは多くの人が頻繁に触れるため、特に注意が必要です。

オフィスエリアの清掃

衛生管理のためのヒント－除菌の前に清掃を行う

除菌作業にかかる前に清掃することが重要です。水と洗浄剤を使って清掃することで、汚れやホコリを効果的に落とすことが出来ます。
清掃が済んだら、続いて除菌作業を行います。除菌により病原となる微生物の破壊が進み、有害な微生物が減少します。
これにより床や調理台などを清潔に保つことが出来ます。

  1. 清掃中は必ず使い捨て手袋やエプロンなどのPPE（個人用防護具）を着用しましょう。
  2. 必ず用途に適した洗剤、除菌洗剤をご使用ください。

清掃が必要なエリア

カーペットの清掃

カーペット

バクテリア、細菌、ウイルスおよびその他の微生物が埃と結びつく事で、カーペットは汚れていきます。そのため、カーペットは念入りに掃除することが必要です。

カーペット内の埃の除去には乾式のバキュームクリーナーが有効です。さらに、カーペットの繊維をかき分けるアップライト式のバキュームクリーナーなら、さらに多くの埃を取り除くことができます。

デスクの清掃

デスク

デスクが衛生的であれば、社員は安心して仕事に取り掛かることが出来ます。デスク、電話、キーボード、マウス、椅子の肘掛けの除菌には、洗浄剤や除菌洗浄剤を使ったマイクロファイバークロスでの拭き掃除が有効です。細菌による感染を防ぐためにも、こうした場所は毎日清掃しましょう。

デスク以外の清掃

その他の場所

ドア、取っ手、スイッチなどの手が触れる場所も、マイクロファイバークロス、洗浄剤や除菌洗浄剤を使った拭き掃除が有効です。ガラス掃除には、拭き跡を残さず隅まできれいにできる窓用バキュームクリーナーをおすすめします。

主に手を触れる場所

電話、コンピューター（タブレット、タッチスクリーンを含む）、デスク、ドアノブ、スイッチ、文房具、椅子の肘掛け、プリンター、ファックス

おすすめの清掃機器

コードレスクリーナー
コードレスクリーナー

電源を探したりコードの差し替えといった手間がかからず、手軽に清掃できるコードレスタイプの掃除機です。また、コードをオフィス内の備品に引っ掛けてしまう心配もありません。

カーペットクリーナー
カーペットクリーナー

ソファーやカーペットなどに洗浄水を吹き付け、汚れと洗浄水をバキュームで吸い取ります。シンプルな設計のため扱いやすく、効率良くカーペットの清掃を行えます。

アップライト式クリーナー
アップライト式クリーナー

作業しやすい縦型のカーペット用掃除機で、家具の下など狭い場所の清掃もストレスなく行えます。また、ビルクリーニング技能検定にも使用されています。

窓用バキュームクリーナー
窓用バキュームクリーナー

窓掃除を3倍速く行えるハンディなクリーナーです。窓だけでなく、テーブルや床にこぼしてしまった飲み物も吸引できます。

キッチンの清掃

キッチン

飲み物や軽食などが置いてあり、また調理する場所であるため、衛生的であることが何よりも優先されます。

トイレ・洗面所の清掃

トイレ・洗面所

ウイルスや細菌への対策が特に重要となる場所であり、しっかりと清掃・除菌する必要があります。

共用スペースの清掃

共用スペース

多くの人が利用する場所のため、しっかりと清掃したうえで衛生的な状態を保ち、細菌やバクテリアの拡散を防ぐことが重要です。

エントランス・受付の清掃

エントランス・受付

会社へ訪問した際の第一印象を決める受付。好印象を与えるためにも、常に清潔な状態を保つことが欠かせません。