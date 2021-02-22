共用スペース

多くの人が行き来する社員食堂、通路、共用スペース、従業員の休憩エリアなどは、しっかりと清掃し衛生的な状態を保ち、細菌やバクテリアの拡散を防ぐことが肝要です。共用スペースは清潔な印象を与えるだけでなく、実際に衛生的でなければなりません。そのためには、日常清掃とディープクリーニングを組み合わせることが必要です。日々の清掃で見過ごしがちなドアノブなどは細菌が増殖しやすいので、定期的な清掃が欠かせません。共用スペースを常に清潔にしておくことは、安全な職場環境の整備に欠かせません。