床、作業台などの表面

床や作業台などの表面には、洗浄剤を使用することができますが、スチームクリーナーなら約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とすので、洗浄剤を使わずに除菌できます。

隙間などの手の届きにくい場所は、細菌やバクテリアの温床となるため、念入りな清掃が欠かせません。特に床、調理台、ドア、ドアノブ、食器棚、引き出し、流し台、蛇口などは、表面洗浄を徹底しましょう。