洗面所・トイレ
多くの人が使用する共用トイレは、ウイルスや細菌への対策が特に重要となるエリアです。トイレ内の手が届きにくい場所は細菌やバクテリアが繁殖しやすいので、普段から清掃を徹底し、汚れやホコリの蓄積を防ぐことが大切です。
衛生管理のためのヒント－除菌の前に清掃を行う
除菌作業にかかる前に清掃することが重要です。水と洗浄剤を使って清掃することで、汚れやホコリを効果的に落とすことが出来ます。
清掃が済んだら、続いて除菌作業を行います。除菌により病原となる微生物の破壊が進み、有害な微生物が減少します。
これにより床や調理台などを清潔に保つことが出来ます。
- 清掃中は必ず使い捨て手袋やエプロンなどのPPE（個人用防護具）を着用しましょう。
- 必ず用途に適した洗剤、除菌洗剤をご使用ください。
洗浄が必要なエリア
床、作業台などの表面
多くの人が手を触れる場所であり、常に除菌対策が必要です。マイクロファイバークロス、洗浄剤、除菌洗浄剤を使った拭き掃除も有効ですが、スチームクリーナーであれば、強力な化学洗浄剤を使わなくても簡単に除菌できます。さらに、マイクロファイバークロスでは手が届きにくい場所も付属のアクセサリーでしっかり洗浄できます。
シンク、蛇口、ハンドソープ容器
不特定多数の人が触れるため、常に除菌対策が必要です。マイクロファイバークロス、洗浄剤、除菌洗浄剤を使った拭き掃除も除菌に有効ですが、スチームクリーナーであれば、強力な化学洗浄剤を使わなくても簡単に除菌できます。さらに、マイクロファイバークロスでは手が届きにくい場所も、スチームを一カ所に集中的に吹き付けることができるスポットノズルや、こびりついた汚れや細かな部分の掃除ができるブラシを使うことで、効果的に洗浄できます。
トイレ・便器
トイレを洗浄する際は、便座、便器を含め徹底的に洗浄しましょう。バクテリアは湿った場所で繁殖しやすいため、トイレブラシを使用する場合は定期的にブラシを漂白しましょう。便に含まれる大腸菌はさまざまな病気の原因となるため、便器は常に清潔な状態に保ち、汚染を防ぐことが大切です。マイクロファイバークロス、洗浄剤、除菌洗浄剤を使っての拭き掃除も有効ですが、スチームクリーナーなら約100℃の高温スチームで汚れを浮かせて落とすので、洗浄剤を使わずに除菌できます。
主に手を触れる場所
ドアノブ、スイッチ、各種ディスペンサー（ハンドソープ、ハンドジェル、ハンドペーパー、ハンドドライヤーなど）、トイレ内の各種ハンドル（レバーハンドル、水量調整ダイヤル、取っ手、手すり、緊急用呼び出しボタン）、便座