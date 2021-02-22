シンク、蛇口、ハンドソープ容器

不特定多数の人が触れるため、常に除菌対策が必要です。マイクロファイバークロス、洗浄剤、除菌洗浄剤を使った拭き掃除も除菌に有効ですが、スチームクリーナーであれば、強力な化学洗浄剤を使わなくても簡単に除菌できます。さらに、マイクロファイバークロスでは手が届きにくい場所も、スチームを一カ所に集中的に吹き付けることができるスポットノズルや、こびりついた汚れや細かな部分の掃除ができるブラシを使うことで、効果的に洗浄できます。