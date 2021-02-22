エントランス、受付、通路、階段

会社へ訪問した際の第一印象を決める受付。好印象を与えるためにも、常に清潔な状態を保つことが欠かせません。

エントランス・受付の清掃

衛生管理のためのヒント－除菌の前に清掃を行う

除菌作業にかかる前に清掃することが重要です。水と洗浄剤を使って清掃することで、汚れやホコリを効果的に落とすことが出来ます。
清掃が済んだら、続いて除菌作業を行います。除菌により病原となる微生物の破壊が進み、有害な微生物が減少します。
これにより床や調理台などを清潔に保つことが出来ます。

  1. 清掃中は必ず使い捨て手袋やエプロンなどのPPE（個人用防護具）を着用しましょう。
  2. 必ず用途に適した洗剤、除菌洗剤をご使用ください。

清掃が必要なエリア

エントランスの清掃

エントランス

多くの人が行き交うエントランスホールは、定期的に清掃しなければ瞬く間に細菌の温床となってしまいます。カーペットやフローリングは汚れやすいので、普段から清掃し、溜まった汚れを除去することが大切です。床には空気中を漂う細菌やバクテリアが付着し、通りすぎる人達が咳やくしゃみをすれば、その飛沫によって汚染されるため、頻繁に除菌しなければなりません。

受付の清掃

受付

受付は来客や従業員をはじめ多くの人が行きかうため、特に注意が必要な場所です。マイクロファイバークロス、洗浄剤、除菌洗浄剤でカウンターの表面を常に除菌し、細菌を予防しましょう。

階段と手すりの清掃

階段や手すり

階段の手すりは多くの人が手を触れるため、除菌対策が欠かせない場所でありながら、普段の掃除では見落とされがちです。こうした場所も、マイクロファイバークロス、洗浄剤、除菌洗浄剤を使って徹底的に除菌しましょう。

主に手を触れる場所

受付デスク、ドアノブ、スイッチ、テーブル、手すり、コーヒーメーカーやティーメーカー、肘掛け、イス、ウォーターサーバー

おすすめの清掃機器

コードレスクリーナー
コードレスクリーナー

気が付いたゴミをサッと回収するのに最適な、軽量でコードレスタイプのクリーナーです。階段や狭い場所の清掃も簡単に行えます

アップライト式クリーナー
アップライト式クリーナー

作業しやすい縦型のカーペット用掃除機で、家具の下など狭い場所の清掃もストレスなく行えます。また、ビルクリーニング技能検定にも使用されています。

床洗浄機
床洗浄機

コンパクトな床洗浄機であれば、入り組んだ狭い場所でもストレスなく洗浄することができます。

キッチンの清掃

キッチン

飲み物や軽食などが置いてあり、また調理する場所であるため、衛生的であることが何よりも優先されます。

トイレ・洗面所の清掃

トイレ・洗面所

ウイルスや細菌への対策が特に重要となる場所であり、しっかりと清掃・除菌する必要があります。

オフィスエリアの清掃

オフィスエリア

人の出入りが多いため、汚れやすく、汚染のリスクがあるエリアなので、適切な対策が必要です。

共用スペースの清掃

共用スペース

多くの人が利用する場所のため、しっかりと清掃したうえで衛生的な状態を保ち、細菌やバクテリアの拡散を防ぐことが重要です。