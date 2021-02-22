エントランス、受付、通路、階段

エントランス

多くの人が行き交うエントランスホールは、定期的に清掃しなければ瞬く間に細菌の温床となってしまいます。カーペットやフローリングは汚れやすいので、普段から清掃し、溜まった汚れを除去することが大切です。床には空気中を漂う細菌やバクテリアが付着し、通りすぎる人達が咳やくしゃみをすれば、その飛沫によって汚染されるため、頻繁に除菌しなければなりません。