エントランス、受付、通路、階段
会社へ訪問した際の第一印象を決める受付。好印象を与えるためにも、常に清潔な状態を保つことが欠かせません。
衛生管理のためのヒント－除菌の前に清掃を行う
除菌作業にかかる前に清掃することが重要です。水と洗浄剤を使って清掃することで、汚れやホコリを効果的に落とすことが出来ます。
清掃が済んだら、続いて除菌作業を行います。除菌により病原となる微生物の破壊が進み、有害な微生物が減少します。
これにより床や調理台などを清潔に保つことが出来ます。
- 清掃中は必ず使い捨て手袋やエプロンなどのPPE（個人用防護具）を着用しましょう。
- 必ず用途に適した洗剤、除菌洗剤をご使用ください。
清掃が必要なエリア
エントランス
多くの人が行き交うエントランスホールは、定期的に清掃しなければ瞬く間に細菌の温床となってしまいます。カーペットやフローリングは汚れやすいので、普段から清掃し、溜まった汚れを除去することが大切です。床には空気中を漂う細菌やバクテリアが付着し、通りすぎる人達が咳やくしゃみをすれば、その飛沫によって汚染されるため、頻繁に除菌しなければなりません。
受付
受付は来客や従業員をはじめ多くの人が行きかうため、特に注意が必要な場所です。マイクロファイバークロス、洗浄剤、除菌洗浄剤でカウンターの表面を常に除菌し、細菌を予防しましょう。
階段や手すり
階段の手すりは多くの人が手を触れるため、除菌対策が欠かせない場所でありながら、普段の掃除では見落とされがちです。こうした場所も、マイクロファイバークロス、洗浄剤、除菌洗浄剤を使って徹底的に除菌しましょう。
主に手を触れる場所
受付デスク、ドアノブ、スイッチ、テーブル、手すり、コーヒーメーカーやティーメーカー、肘掛け、イス、ウォーターサーバー