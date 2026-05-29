Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.
Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 10 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).
Особенности и преимущества
Шланг высокого давления повышенной эластичности с резиновой наружной оболочкой и стальным армированием
- Удобство обращения при промывке труб, возможность преодоления узких мест.
- Высокая износостойкость и длительный срок службы.
- Устойчивость к давлению до 250 бар.
Соединение 1/8"
- Совместимость с соплами для промывки труб.
Спецификации
Технические характеристики
|Макс. давление (бар)
|250
|Соединительная резьба
|EASY!Lock
|Длина (м)
|10
|Вес (с упаковкой) (кг)
|1,924
Видео