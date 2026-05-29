Шланговый провод TR чистка труб DN6 max.

Шланг высокого давления повышенной эластичности длиной 30 м, предназначенный для внутренней очистки труб (с резьбой для сопла R 1/8).

Особенности и преимущества
Шланг высокого давления повышенной эластичности с резиновой наружной оболочкой и стальным армированием
  • Удобство обращения при промывке труб, возможность преодоления узких мест.
  • Высокая износостойкость и длительный срок службы.
  • Устойчивость к давлению до 250 бар.
Соединение 1/8"
  • Совместимость с соплами для промывки труб.
Спецификации

Технические характеристики

Макс. давление (бар) 250
Соединительная резьба EASY!Lock
Длина (м) 30
Вес (с упаковкой) (кг) 4,85