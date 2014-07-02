Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector

Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.

Inno foam kit set met reinigingsmiddeleninjector - het innovatieve hogedruk schuimsysteem voor gebruik met mobiele en stationaire koud- en warmwater hogedrukreinigers voor reiniging of desinfectie. Dubbele lans met schuimsproeier en hogedrukstraal voor de reiniging. De hogedruk reinigingsmiddeleninjector zorgt voor een precieze dosering (0-5%). De sproeierset moet apart besteld worden.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad M22x1.5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 3,3
Accessoires
Reserveonderdelen Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.