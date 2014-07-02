Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector
Hogedruk-schuimsysteem met dubbele lans (schuimsproeier en hogedrukstraal voor spoelen). Voor gebruik bij mobiele en stationaire hogedruk- en HDS-drukreinigers voor schoonmaken of desinfecteren.
Inno foam kit set met reinigingsmiddeleninjector - het innovatieve hogedruk schuimsysteem voor gebruik met mobiele en stationaire koud- en warmwater hogedrukreinigers voor reiniging of desinfectie. Dubbele lans met schuimsproeier en hogedrukstraal voor de reiniging. De hogedruk reinigingsmiddeleninjector zorgt voor een precieze dosering (0-5%). De sproeierset moet apart besteld worden.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|M22x1.5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|3,3
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Reserveonderdelen Inno foam-set met reinigingsmiddelinjector
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