Microvezel vloerdoeken set EasyFix Mini
Doeken vervangen zonder contact met vuil: de hoogwaardige microvezel-vloerdoeken EasyFix Mini. Met klittenband om snel en eenvoudig op het vloermondstuk EasyFix Mini van de stoomreiniger te bevestigen en in één beweging los te maken.
De microvezel-vloerdoekenset EasyFix Mini bestaat uit 2 sterk absorberende en stevige vloerdoeken van hoogwaardige microvezel voor het vloermondstuk EasyFix Mini. Voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten op harde vloeren, zelfs hoeken en plinten worden moeiteloos schoon. Met de klittenband kan de microvezel-vloerdoek eenvoudig en snel op het vloermondstuk van de stoomreiniger worden vastgezet: gewoon de vloerdoek aandrukken op het vloermondstuk EasyFix Mini en klaar. Na het reinigen kunt u de microvezel-vloerdoek zonder contact met het vuil loshalen van het vloermondstuk EasyFix Mini. U zet gewoon uw voet op de lus die aan de doek is bevestigd, en trekt het vloermondstuk omhoog.
Kenmerken en voordelen
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Handige klittenbandbevestiging
- Vloerreinigingsdoek kan eenvoudig worden bevestigd door het vloermondstuk erop te drukken.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Lus op vloerdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Wit
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|273 x 112 x 16
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)