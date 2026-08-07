De microvezel-vloerdoekenset EasyFix Mini bestaat uit 2 sterk absorberende en stevige vloerdoeken van hoogwaardige microvezel voor het vloermondstuk EasyFix Mini. Voor uitstekende en hygiënische reinigingsresultaten op harde vloeren, zelfs hoeken en plinten worden moeiteloos schoon. Met de klittenband kan de microvezel-vloerdoek eenvoudig en snel op het vloermondstuk van de stoomreiniger worden vastgezet: gewoon de vloerdoek aandrukken op het vloermondstuk EasyFix Mini en klaar. Na het reinigen kunt u de microvezel-vloerdoek zonder contact met het vuil loshalen van het vloermondstuk EasyFix Mini. U zet gewoon uw voet op de lus die aan de doek is bevestigd, en trekt het vloermondstuk omhoog.