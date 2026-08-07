Pressure regulating jet pipe packaged Po
Met de PowerControl-spuitlans met sproeiergrootte 027 kan de druk traploos direct op de handgreep worden versteld en zo exact worden afgestemd op het onderhanden werk.
Het ideale alternatief voor hogedrukreinigers zonder Servo Control-functie: onze PowerControl-spuitlans 027 heeft een powersproeier met gepatenteerde contour voor een tot 40 procent hogere reinigingsprestatie en een handgreep waarop de gebruiker de druk eenvoudig traploos kan aanpassen. Zo kunt u tijdens het reinigen de reinigingsprestatie nauwkeurig afstemmen op de taak. In de geïntegreerde lagedruknodus kan reinigingsmiddel gericht worden aangebracht. Om het resultaat verder te optimaliseren, kan het straalniveau worden aangepast zodat u altijd in de juiste hoek werkt.
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,1
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