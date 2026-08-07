Als het snel moet, zorgt de doekenset EasyFix Mini met 15 innovatieve wegwerpdoeken van hoogwaardig sterk absorberend materiaal ervoor dat er altijd een schone doek voor het vloermondstuk EasyFix Mini binnen handbereik is. De wegwerpdoeken maken het vuil los en nemen dit goed op. Alle harde oppervlakken worden grondig en hygiënisch schoon, ook in de hoeken en bij de plinten. Met klittenband zet u de doeken snel en eenvoudig vast op het vloermondstuk EasyFix Mini voor de stoomreiniger. U hoeft het vloermondstuk EasyFix alleen maar op de gele klittenband te drukken en de doek zit vast. Na het schoonmaken voert u de doek gewoon af met het huisvuil. U bent dus geen tijd meer kwijt aan het wassen van vieze doeken.