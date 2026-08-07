Stoom sproeier 50°

Stoomstraalpijp met 50°fanstraal. Voor reinigen en ontdooien in stoomfase. Voor het ontdooien van zand en gravel, ijsvrij maken van bekistingen of verwijderen van was op voertuigen.

Stoomstraalpijp met 50°fanstraal. Voor reinigen en ontdooien in stoomfase. Voor het ontdooien van zand en gravel, ijsvrij maken van bekistingen of verwijderen van was op voertuigen.

Specificaties

Technische gegevens

Mondstukgrootte (mm) 1,5
Hoek (°) 50
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2