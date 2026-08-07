Stoom sproeier 50°
Stoomstraalpijp met 50°fanstraal. Voor reinigen en ontdooien in stoomfase. Voor het ontdooien van zand en gravel, ijsvrij maken van bekistingen of verwijderen van was op voertuigen.
Stoomstraalpijp met 50°fanstraal. Voor reinigen en ontdooien in stoomfase. Voor het ontdooien van zand en gravel, ijsvrij maken van bekistingen of verwijderen van was op voertuigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Mondstukgrootte (mm)
|1,5
|Hoek (°)
|50
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2