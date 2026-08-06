Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 MXA
De warmwaterhogedrukreiniger met 4-polige, watergekoelde elektromotor en automatische slanghaspel combineert gebruiksvriendelijk gemak met maximale prestaties.
Als krachtigste middenklasse warmwaterhogedrukreiniger van Kärcher is de HDS 10/21-4 MXA met automatische slanghaspel en geïntegreerde Ultra Guard HD-slang in elk opzicht indrukwekkend. De slanghaspel maakt het mogelijk om de 20 meter lange, met teflon gecoate slang op te rollen en af te rollen onder een hoek van maximaal 45° en verkort bovendien de gebruikelijke insteltijd met iets meer dan 50 procent. De robuuste axiale pomp met 3 zuigers en keramische zuiger, de langzaam draaiende, watergekoelde 4-polige elektromotor, de geoptimaliseerde brandertechnologie en het zuinige eco!-rendementsniveau zorgen voor maximale prestaties en een zuinige werking. Gebruikers profiteren ook van intelligente ergonomie dankzij het energiebesparende EASY!Force Advanced HD-pistool met een straalbuis van 1050 millimeter en servobesturing, evenals eenvoudige 1-schakelaarbediening en een groot aantal opbergmogelijkheden voor accessoires. Het zeer onderhoudsvriendelijke apparaat scoort ook punten met standaard 2 wasmiddeltanks, gepatenteerde spuitmondtechnologie, bewezen veiligheidstechnologie en tijdbesparende EASY!Lock snelsluitingen.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspel
- Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon® coating.
- Automatische slanghaspel voor het handig en veilig opbergen van de 20 meter hogedrukslang.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Hoge rendabiliteit
- In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
- Door de brandercycli optimaal af te stemmen, wordt het brandstofverbruik met 20% verminderd ten opzichte van vollastbedrijf.
Hoogste efficiëntie
- Beproefde en uiterst efficiënte brandertechniek “made in Germany”.
- 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp
- Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
Bedrijfszekerheid
- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat
- Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar.
- Ruim opbergvak voor bijvoorbeeld reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Dosering wasmiddel
- Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
- Exact werkend doseerventiel garandeert laag verbruik.
Mobiliteitsconcept
- Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor comfortabel vervoer over ongelijk terrein.
- Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
Eenvoudige bediening
- Een schakelaar voor alle apparaatfuncties.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Max. druk (bar)
|250
|Temperatuur (°C)
|min. 80 - max. 155
|Vermogen (kW)
|8
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|7,3
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|5,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|172,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|184,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1210
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 20 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: 20 + 10 l tank
- Geïntegreerde automatische slanghaspel
- ANTI!Twist
- Reinigingsmiddelentank, waterontharder en brandstoftank
- Controlepaneel met lichtindicatoren
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 10/21-4 MXA
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.