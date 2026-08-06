Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 Classic
Betrouwbaar, eenvoudig te bedienen, uitstekende prijs en prestaties en uitgerust met een krukaspomp van hoge kwaliteit en een robuust stalen buizenframe.
Dankzij de beproefde en tegelijkertijd bijzonder krachtige en betrouwbare componenten blinkt de warmwaterhogedrukreiniger HDS 10/21-4 M Classic van Kärcher uit door zijn eenvoudige bediening, onderhoudsgemak en de beste reinigingsresultaten. De robuuste krukaspomp, beschermd tegen vervuiling door een waterfilter, en de langzaam draaiende 4-polige elektromotor zorgen voor hoge prestaties en een langdurige werking. Het open ontwerp betekent dat alle essentiële onderdelen gemakkelijk toegankelijk zijn, terwijl een stevig stalen buizenframe zorgt voor maximale bescherming. Dit maakt de HDS 10/21-4 M Classic geschikt voor zelfs de zwaarste toepassingen onder zware omstandigheden, zoals op bouwterreinen of in de landbouw. Geïntegreerde kraanhaken en grote, lekvrije wielen vergemakkelijken het transport van en naar de werkplek. De machine uit het middensegment is ook standaard uitgerust met het beproefde Classic hogedrukpistool, een brandstoftank van 30 liter voor zeer lange reinigingsklussen en praktische opbergmogelijkheden voor accessoires.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamRobuuste krukaspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher. Een robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen. Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.
Efficiënte brandertechnologieHoog rendement met lage emissies en een lange levensduur. Lang werken dankzij de brandstoftank van 30 liter. In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingenSnelle montage en demontage en eenvoudig wisselen van accessoires. Robuuste en duurzame accessoires. Eenvoudig en intuïtief in gebruik.
Betrouwbaarheid
- Groot fijn waterfilter voor optimale bescherming van de pomp.
- 4-polige, watergekoelde elektromotor.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
Grote mobiliteit
- Grote, lekvrije wielen voor veilig manoeuvreren op oneffen oppervlakken.
- Met kraanhaak voor eenvoudig transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|350 - 1000
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Max. druk (bar)
|235
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|8
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|6,4
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|5,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|30
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|128
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|138
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1075 x 722 x 892
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: standaard
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- ANTI!Twist
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
Videos
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 10/21-4 Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.