Hogedrukreiniger HDS 10/21-4 M
Gebruiksvriendelijke, krachtige warmwaterhogedrukreiniger met 4-polige, watergekoelde elektromotor, zuinig eco-efficiëntieniveau en 2 reinigingsmiddeltanks.
De HDS 10/21-4 M is een van de krachtigste warmwaterhogedrukreinigers in de middenklasse en maakt ook indruk met zijn doordachte ergonomie en hoge gebruiksvriendelijkheid. De langzaam draaiende, 4-polige, watergekoelde elektromotor, de robuuste axiale 3-zuigerpomp met keramische zuiger en het zuinige eco-efficiëntieniveau zorgen tegelijkertijd voor maximale prestaties en een betrouwbare, zuinige werking. Het energiebesparende EASY!Force Advanced HD-pistool met servobesturing en 1050 millimeter lange spuitstok met gepatenteerde spuitkoptechnologie en EASY!Lock snelsluitingen zijn ook standaard inbegrepen voor moeiteloos en tijdbesparend werken. Veel andere uitrustings- en prestatiedetails zijn ook indrukwekkend, zoals de geoptimaliseerde toortstechnologie, de 2 reinigingsmiddeltanks, het handige mobiliteitsconcept, de uitgebreide veiligheidstechnologie, de eenvoudige bediening met slechts één schakelaar of de slimme opbergmogelijkheden voor accessoires.
Kenmerken en voordelen
Hoge rendabiliteitIn de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming. Door de brandercycli optimaal af te stemmen, wordt het brandstofverbruik met 20% verminderd ten opzichte van vollastbedrijf.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!LockEASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten. Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool. Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Hoogste efficiëntieBeproefde en uiterst efficiënte brandertechniek “made in Germany”. 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
Bedrijfszekerheid
- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat
- Het volledige toebehoren kan rechtstreeks op het apparaat worden opgeborgen. Voor de zuigslang en de stroomkabel zijn 2 ophanghaken beschikbaar.
- Ruim opbergvak voor bijvoorbeeld reinigingsmiddelen, handschoenen of gereedschap.
Dosering wasmiddel
- Gemakkelijk omschakelen tussen reinigingsmiddelentank 1 en 2.
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
Mobiliteitsconcept
- Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor comfortabel vervoer over ongelijk terrein.
- Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
Eenvoudige bediening
- Een schakelaar voor alle apparaatfuncties.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 210 / 3 - 21
|Temperatuur (°C)
|min. 80 - max. 155
|Vermogen (kW)
|8
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|7,3
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|5,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|160,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|170,1
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 400 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: 20 + 10 l tank
- ANTI!Twist
- Reinigingsmiddelentank, waterontharder en brandstoftank
- Controlepaneel met lichtindicatoren
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 10/21-4 M
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.