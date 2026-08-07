Strijkijzer EasyFinish
Voor moeiteloos strijken: het hoogwaardige EasyFinish stoomdrukstrijkijzer met optimale vaste temperatuurinstelling en wrijvingsarme zool met keramische coating. In een aantrekkelijk zwart ontwerp. Geschikt voor alle Kärcher stoomreinigers vanaf 2010.
Kreukvrij wasgoed kan zo eenvoudig zijn: met de handige lichte zool met keramische coating glijdt het hoogwaardige EasyFinish stoomdrukijzer moeiteloos over het materiaal. Tegelijkertijd blijft de stoomdruk constant hoog, waardoor het strijken tot 50 procent sneller kan. Maar niet alleen de druk bespaart tijd: dankzij de optimaal ingestelde temperatuurinstelling voor alle materialen zijn zowel de lastige handmatige temperatuurregeling als het lastige voorsorteren van het wasgoed niet meer nodig. Bovendien maakt dit compacte strijkijzer indruk met zijn bijzonder eenvoudige bediening en het hoogwaardige zwarte ontwerp. Geschikt voor alle Kärcher stoomreinigers vanaf 2010.
Kenmerken en voordelen
Stoomverdeling over de gehele bodemplaat
- Gelijke stoomverdeling over de gehele bodemplaat
Optimale vaste temperatuurinstelling
- Bespaart de noodzaak van handmatige temperatuuraanpassing, omdat de optimale temperatuur voor alle textiel vooraf is ingesteld.
Compacte productgrootte
- Voor eenvoudiger gebruik en ruimtebesparende opslag.
Keramisch gecoate metalen zool
- Vergemakkelijkt het glijden van het strijkijzer aanzienlijk.
Consistente stoomvrijgave
- 50% sneller strijken van textiel
Automatische uitschakelfunctie
- Het stoomstrijkijzer wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld - voor meer veiligheid en lagere elektriciteitskosten.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|1,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|1,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|258 x 120 x 124
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Kledingstukken die gestreken kunnen worden
Reserveonderdelen Strijkijzer EasyFinish
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.