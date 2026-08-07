Vloerdoekenset EasyFix Mini
Met comfortabel klittenbandsysteem en de passende microvezel-vloerdoek: de vloerdoeken van de vloermondset EasyFix Mini voor stoomreinigers kunt u vervangen zonder contact met het vuil. Bijzonder geschikt voor gebruik in kleine ruimtes en moeilijk bereikbare plekken.
Het vloermondstuk EasyFix Mini voor de stoomreiniger wordt geleverd met passende microvezel-vloerdoek - voor excellente reinigingsresultaten op harde vloeren, ook bij lastig bereikbare hoekjes en plinten. Met het handige klittenband wordt de microvezel-vloerdoek eenvoudig en snel vastgezet op het vloermondstuk: de vloerdoek aandrukken op het vloermondstuk EasyFix Mini en klaar. Na het reinigen kunt u de microvezel-vloerdoek zonder contact met het vuil loshalen van het vloermondstuk EasyFix Mini. U zet gewoon uw voet op de lus die aan de doek is bevestigd, en trekt het vloermondstuk omhoog.
Kenmerken en voordelen
Handige klittenbandbevestiging
- Druk de vloerreinigingsdoek gewoon op het vloermondstuk EasyFix om hem vast te zetten.
- De doek kan tijdens het schoonmaken niet wegglijden.
Lus op vloerdoek
- Doek vervangbaar zonder contact met vuil: zet eenvoudig de voet op de losmaaklus (base strap) en trek het vloermondstuk omhoog. U zet gewoon uw voet op de voetband en trekt het vloermondstuk omhoog.
Innovatieve lamellentechnologie
- De lamellen zorgen ervoor dat de stoom gelijkmatig over het te reinigen oppervlak en de microvezel vloerdoek wordt verdeeld.
Flexibel scharnier mondstuk
- Ergonomisch en effectief schoonmaken, ongedacht de lengte van de gebruiker.
- Ideaal voor schoonmaken onder meubels.
Vloerreinigingsdoek dekt het vloermondstuk volledig af
- Voor het moeiteloos reinigen van hoeken, randen en andere moeilijk bereikbare plaatsen.
Hoge kwaliteit microvezel
- Optimaal losmaken en opnemen van vuil voor grondige reiningingsresultaten op alle harde vloeren.
- Machinewasbaar tot 60 ° C. Gebruik geen wasverzachter.
Bijzonder geschikt voor kleine ruimtes en moeilijk bereikbare plekken
- Voor perfecte reinigingsresultaten en een groter schoongemaakt oppervlak.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|243 x 101 x 96
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Harde vloeren
- Wandtegels
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)