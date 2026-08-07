Het vloermondstuk EasyFix Mini voor de stoomreiniger wordt geleverd met passende microvezel-vloerdoek - voor excellente reinigingsresultaten op harde vloeren, ook bij lastig bereikbare hoekjes en plinten. Met het handige klittenband wordt de microvezel-vloerdoek eenvoudig en snel vastgezet op het vloermondstuk: de vloerdoek aandrukken op het vloermondstuk EasyFix Mini en klaar. Na het reinigen kunt u de microvezel-vloerdoek zonder contact met het vuil loshalen van het vloermondstuk EasyFix Mini. U zet gewoon uw voet op de lus die aan de doek is bevestigd, en trekt het vloermondstuk omhoog.