Datorită rolei deosebit de delicate, duza curăță cu grijă pardoselile dure sensibile, cum ar fi parchetul, laminatul, pluta, PVC, linoleumul și gresia, cu un efect de durată. Aceasta a fost dezvoltată special pentru VC 4 Cordless (Premium) myHome, VC 6 Cordless (Premium) ourFamily și VC 7 Cordless yourMax și alunecă ușor și fără efort pe podea. Un alt avantaj este articulația flexibilă a duzei care permite o accesibilitate foarte bună sub mobilier. Alte caracteristici practice: LED-urile de pe duza pentru pardoseală fac murdăria mai vizibilă și astfel asigură o curățare și mai temeinică.