Povezivanje, otkačivanje i popravljanje se čini lakim – pomoću dragocene Kärcher Premium-univerzalne spojnice za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike za naročito komforno rukovanje. Fleksibilan utični sistem značajno pojednostavljuje zalivanje malih i velikih bašta i površina. Jer su priključci za slavinu i spojnice za creva, koje funkcionišu, baza svakog dobrog sistema za zalivanje. Premium-univerzalna spojnica za crevo je kompatibilna sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.