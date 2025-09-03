Premium-Univerzalna spojnica za crevo
Premium-univerzalna spojnica za crevo od metala. Sa robusnim fiksatorom za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike. Kompatibilan sa svim klik sistemima.
Povezivanje, otkačivanje i popravljanje se čini lakim – pomoću dragocene Kärcher Premium-univerzalne spojnice za crevo od aluminijuma, koji ne korozira, i rukohvatima od meke plastike za naročito komforno rukovanje. Fleksibilan utični sistem značajno pojednostavljuje zalivanje malih i velikih bašta i površina. Jer su priključci za slavinu i spojnice za creva, koje funkcionišu, baza svakog dobrog sistema za zalivanje. Premium-univerzalna spojnica za crevo je kompatibilna sa tri najuobičajenija prečnika za creva i svim klik sistemima, koje možete da dobijete.
Obeležja i prednosti
Udubljenja na dršci od meke plastike
- Za lako rukovanje.
Pričvršćivanje creva od nekorodirajućeg aluminijuma
- Garantuje robusnost
Specifikacije
Tehnički podaci
|Prečnik
|1/2″ / 5/8″ / 3/4″
|Boja
|crna
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|65 x 39 x 40
ODLIKE
Dobra spojnica za crevo Premium Universal
Premium-Universal spojnica za crevo u praktičnom testu je od časopisa "uradi sam" dobila ocenu "Dobar" (1,5).