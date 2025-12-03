ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 626, 1ลิตร

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 626 ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ เพื่อช่วยเสริมการขจัดคราบสกปรก ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้น ให้มีประสิทธิภาพขจัดคราบน้ำมัน จารบี ง่ายดายด้วยน้ำอุณภูมิปกติ สำหรับใช้ทั่วบ้านบริเวณและสวน ไปจนถึงยานพาหนะ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร) 1
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน) 6
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.007
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.157
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 100 x 100 x 215
รูปแบบการใช้งาน
  • บริเวณรอบบ้านและสวน