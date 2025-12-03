ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 626, 1ลิตร
ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดอเนกประสงค์ RM 626 ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของคาร์เชอร์ เพื่อช่วยเสริมการขจัดคราบสกปรก ด้วยสูตรที่พัฒนาขึ้น ให้มีประสิทธิภาพขจัดคราบน้ำมัน จารบี ง่ายดายด้วยน้ำอุณภูมิปกติ สำหรับใช้ทั่วบ้านบริเวณและสวน ไปจนถึงยานพาหนะ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
|1
|หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
|6
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.007
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.157
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|100 x 100 x 215
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- บริเวณรอบบ้านและสวน