ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610, 1ลิตร
ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610 แชมพูล้างรถยนต์ สูตร 3-in-1 ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม ด้วยสูตรทำให้แห้งเร็วและเพิ่มความเงางามพิเศษ เพื่อการทำความสะอาด การดูแล และปกป้องที่โดดเด่นในขั้นตอนเดียว เพื่อทำความสะอาดรถยนต์ทุกประเภทและเคลือบเงาให้สีสันดูสดใสเสมอ
ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลทางเทคนิค
|ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร)
|1
|หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน)
|6
|น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก)
|1.006
|น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก)
|1.157
|ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.)
|100 x 100 x 215
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้
รูปแบบการใช้งาน
- ยานพาหนะ