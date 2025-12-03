ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610, 1ลิตร

ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610 แชมพูล้างรถยนต์ สูตร 3-in-1 ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม ด้วยสูตรทำให้แห้งเร็วและเพิ่มความเงางามพิเศษ เพื่อการทำความสะอาด การดูแล และปกป้องที่โดดเด่นในขั้นตอนเดียว เพื่อทำความสะอาดรถยนต์ทุกประเภทและเคลือบเงาให้สีสันดูสดใสเสมอ

ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610 แชมพูล้างรถยนต์ สูตร 3-in-1 ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีเยี่ยม ด้วยสูตรทำให้แห้งเร็วและเพิ่มความเงางามพิเศษ เพื่อการทำความสะอาด การดูแล และปกป้องที่โดดเด่นในขั้นตอนเดียว เพื่อทำความสะอาดรถยนต์ทุกประเภทและเคลือบเงาให้สีสันดูสดใสเสมอ

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทางเทคนิค

ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ลิตร) 1
หน่วยบรรจุภัณฑ์ (ชิ้นส่วน) 6
น้ำหนัก (กิโลกรัม) (กก) 1.006
น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ (กก) 1.157
ขนาด (ยาว × กว้าง × สูง) (มม.) 100 x 100 x 215
ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610, 1ลิตร
ผลิตภัณฑ์ แชมพูล้างรถยนต์ 3-in-1 RM 610, 1ลิตร
รูปแบบการใช้งาน
  • ยานพาหนะ