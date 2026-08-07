Double lance, 960 Millimetre

960 mm double lance for variable pressure adjustment on handle at full water flow rate. Suitable for agricultural use ( e.g. stable cleaning).

960 mm double lance for variable pressure adjustment on handle at full water flow rate. Suitable for agricultural use ( e.g. stable cleaning).

Specifications

Technical data

Max. working pressure (Bar) 310
Length (Millimetre) 960
Temperature (Celsius) Maximum 150
Connecting thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (Kilogram) 1.8
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