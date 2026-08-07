Double lance, 960 Millimetre
960 mm double lance for variable pressure adjustment on handle at full water flow rate. Suitable for agricultural use ( e.g. stable cleaning).
960 mm double lance for variable pressure adjustment on handle at full water flow rate. Suitable for agricultural use ( e.g. stable cleaning).
Specifications
Technical data
|Max. working pressure (Bar)
|310
|Length (Millimetre)
|960
|Temperature (Celsius)
|Maximum 150
|Connecting thread
|EASY!Lock
|Weight incl. packaging (Kilogram)
|1.8
Videos
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- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
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