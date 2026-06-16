Il suffit de relier directement la pompe à un tuyau de la maison avec l'unité d'aspiration 1,5 m PerfectConnect pour tuyaux d'aspiration 1" (25 mm). L'ensemble inclut un flexible d'aspiration résistant au vide de 1,5 m de long et présentant un diamètre de 3/4", ainsi que des filetages de raccordement G1 (33,3 mm) de chaque côté et un raccord pour tuyaux d'aspiration 1". Connecter cet ensemble au côté aspiration des pompes de jardin ou des pompes et installations d'eau à usage domestique en vue d'alimenter le foyer en eau est un véritable jeu d'enfant. Sa flexibilité élevée permet de réduire sensiblement le bruit dans le cas d'une installation fixe. Le principe d'étanchéité Kärcher PerfectConnect des accessoires BP permet un montage simple et rapide et assure à la fois une étanchéité particulièrement fiable et un fonctionnement sans faille des pompes.