De pomp eenvoudig direct aansluiten op een binnenleiding: met de PerfectConnect 1,5 m zuigset voor 1" (25 mm) zuigleidingen. De set bestaat uit een vacuümdichte 1,5 meter zuigslang met 3/4” diameter en G1-aansluitdraad (33,3 mm) aan beide uiteinden, evenals een koppelstuk voor 1" zuigleidingen. Deze set is heel eenvoudig aan te sluiten op de zuigzijde van tuinpompen, elektronische drukpompen en pompen voor huishoudelijke watervoorziening. De grote flexibiliteit levert bij permanente installaties een aanzienlijke geluidsreductie op. De BP-accessoires kunnen dankzij de Kärcher PerfectConnect-afdichting bovendien eenvoudig en snel worden aangesloten, voor een uiterst betrouwbare afdichting en een probleemloze werking van de pomp.