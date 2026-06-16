Aanzuigset 1,5 m voor pijpleidingen van 1 "(25 mm)
1,5 m zuigset met aansluitklare, vacuümdichte zuigslang, waarmee pompen aan de zuigzijde kunnen worden aangesloten op 1" leidingen. Ideaal voor elektronische drukpompen en huispompen.
De pomp eenvoudig direct aansluiten op een binnenleiding: met de PerfectConnect 1,5 m zuigset voor 1" (25 mm) zuigleidingen. De set bestaat uit een vacuümdichte 1,5 meter zuigslang met 3/4” diameter en G1-aansluitdraad (33,3 mm) aan beide uiteinden, evenals een koppelstuk voor 1" zuigleidingen. Deze set is heel eenvoudig aan te sluiten op de zuigzijde van tuinpompen, elektronische drukpompen en pompen voor huishoudelijke watervoorziening. De grote flexibiliteit levert bij permanente installaties een aanzienlijke geluidsreductie op. De BP-accessoires kunnen dankzij de Kärcher PerfectConnect-afdichting bovendien eenvoudig en snel worden aangesloten, voor een uiterst betrouwbare afdichting en een probleemloze werking van de pomp.
Kenmerken en voordelen
Vacuum-bestendige aansluiting van de pomp aan waterbronnen en pijpleidingen
- Als een aanvoerpomp voor servicewater is aangesloten, kan deze slang ook worden gebruikt als een flexibele aansluiting aan de aanzuigzijde, om zo een verbinding te maken tussen de pomp en en het buizensysteem, wat ook geen enkel lawaai voortbrengt.
Aansluitstuk voor 1” zuigleidingen zonder draad
- Pomp zonder gereedschap aansluiten op 1” leidingen.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|1,5
|Aansluitdraad
|G1
|Diameter
|3/4″
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|216 x 91 x 245
Uitvoering
- Accessoires in de Kärcher PerfectConnect-serie
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Oppompen van water uit reservoirs, regentonne, bronnen, …