Brosse WB 24
La brosse WB 24 pour les modèles KHB et OC 6-18 complète le jet plat intégré par le pouvoir nettoyant mécanique des poils extra longs.
Il existe des saletés tenaces telles que les pellicules de pollen collantes sur le mobilier de jardin ou les couches de saleté incrustées sur les bacs à fleurs qui ne s'enlèvent pas par simple rinçage. Une bonne brosse est nécessaire à cet effet. La brosse WB 24 obtient ici de très bons résultats. Grâce au jet plat utilisé, la surface à nettoyer est d'abord humidifiée puis les poils particulièrement longs de la tête de brossage orientable par paliers de 90° permettent d'atteindre chaque endroit. Pour finir, il suffit de rincer la saleté détachée à l'aide du jet plat et la session de nettoyage est terminée. Étant donné que l'eau n'est dispensée que lorsque la gâchette de l'appareil est actionnée, la consommation d'eau peut être régulée très efficacement et individuellement. De cette façon, la batterie est ménagée par la même occasion. Grâce au système Quick Connect éprouvé, le raccord entre la brosse et le tube rallonge peut être défait d'une seule main afin de passer à un autre accessoire au besoin. La brosse WB 24 portable convient pour tous les modèles KHB et OC 6-18, mais pas pour les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Jet plat intégré
- Pour une utilisation d'eau efficace et une autonomie prolongée.
Poils résistants, particulièrement longs
- Élimination en profondeur des dépôts de saleté, même dans les endroits difficiles d'accès.
Tête de brosse orientable par paliers de 90°
- Un travail ergonomique et d'excellents résultats grâce au réglage pratique de la tête de brosse mobile.
Raccord rapide Quick Connect
- Changement d'accessoire sans effort grâce au système Quick Connect éprouvé.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,3
|Poids emballage inclus (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|198 x 79 x 107
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Motos et scooters
- Vélos
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouet de jardin