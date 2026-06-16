Il existe des saletés tenaces telles que les pellicules de pollen collantes sur le mobilier de jardin ou les couches de saleté incrustées sur les bacs à fleurs qui ne s'enlèvent pas par simple rinçage. Une bonne brosse est nécessaire à cet effet. La brosse WB 24 obtient ici de très bons résultats. Grâce au jet plat utilisé, la surface à nettoyer est d'abord humidifiée puis les poils particulièrement longs de la tête de brossage orientable par paliers de 90° permettent d'atteindre chaque endroit. Pour finir, il suffit de rincer la saleté détachée à l'aide du jet plat et la session de nettoyage est terminée. Étant donné que l'eau n'est dispensée que lorsque la gâchette de l'appareil est actionnée, la consommation d'eau peut être régulée très efficacement et individuellement. De cette façon, la batterie est ménagée par la même occasion. Grâce au système Quick Connect éprouvé, le raccord entre la brosse et le tube rallonge peut être défait d'une seule main afin de passer à un autre accessoire au besoin. La brosse WB 24 portable convient pour tous les modèles KHB et OC 6-18, mais pas pour les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.