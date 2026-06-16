Sommige hardnekkige vuilresten, zoals stuifmeel op tuinmeubelen of ingedroogd vuil op bloempotten, zijn niet eenvoudig weg te spoelen. Hiervoor is een goede borstel nodig: de WB 24 wasborstel. Eerst maakt de vlakstraal de te reinigen oppervlakte nat, zodat de extra lange haren van de borstelkop, die per 90° kunnen worden gedraaid, elke plek bereiken. Daarna spoel je het losgeweekte vuil weg met de vlakstraal en is het werk klaar. Doordat water alleen stroomt wanneer de trekker wordt ingedrukt, is het waterverbruik efficiënt en regelbaar. Zo blijft ook de batterij langer mee. Dankzij het beproefde Quick Connect-systeem is de wasborstel met één hand los te koppelen van de verlengbuis, om snel van accessoire te wisselen. De WB 24 handwasborstel is geschikt voor alle KHB- en OC 6-18 modellen, maar niet voor hogedrukreinigers van klasse K 2 tot K 7.