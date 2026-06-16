WB 24 wasborstel
De WB 24 wasborstel voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers verenigt de geïntegreerde vlakstraal met de mechanische reinigingskracht van de extra lange borstelharen.
Sommige hardnekkige vuilresten, zoals stuifmeel op tuinmeubelen of ingedroogd vuil op bloempotten, zijn niet eenvoudig weg te spoelen. Hiervoor is een goede borstel nodig: de WB 24 wasborstel. Eerst maakt de vlakstraal de te reinigen oppervlakte nat, zodat de extra lange haren van de borstelkop, die per 90° kunnen worden gedraaid, elke plek bereiken. Daarna spoel je het losgeweekte vuil weg met de vlakstraal en is het werk klaar. Doordat water alleen stroomt wanneer de trekker wordt ingedrukt, is het waterverbruik efficiënt en regelbaar. Zo blijft ook de batterij langer mee. Dankzij het beproefde Quick Connect-systeem is de wasborstel met één hand los te koppelen van de verlengbuis, om snel van accessoire te wisselen. De WB 24 handwasborstel is geschikt voor alle KHB- en OC 6-18 modellen, maar niet voor hogedrukreinigers van klasse K 2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Geïntegreerde vlakstraal
- Voor een efficiënt waterverbruik en een langere looptijd van de batterij.
Extra lange, stabiele borstelharen
- Grondige verwijdering van vuilafzettingen zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen.
De borstelkop kan in stappen van 90° gedraaid worden.
- De borstelkop is gemakkelijk te bewegen voor ergonomisch werken en uitstekende resultaten.
Quick Connect adaptor
- Dankzij het bewezen Quick Connect-systeem kan het toebehoren probleemloos worden vervangen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,3
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|198 x 79 x 107
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Fietsen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuinspeelgoed