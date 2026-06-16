Buse rotative DB 24
La buse rotative pour les nettoyeurs moyenne pression KHB et les Outdoor Cleaners OC 6-18 se montre puissante et efficace pour décoller les salissures tenaces. Également idéale pour le nettoyage des interstices étroits.
C'est du propre : la buse rotative DB 24 Dirt blaster avec son jet d'eau rotatif est particulièrement efficace pour décoller les salissures tenaces, en plus d'être idéale pour le nettoyage des joints, des fentes et autres interstices étroits. Le raccord pratique Quick Connect permet un passage rapide et facile à d'autres accessoires. La buse rotative est compatible avec tous les nettoyeurs sans fil moyenne pression portables de la série KHB et avec tous les modèles d'Outdoor Cleaner OC 6-18.
Caractéristiques et avantages
Jet crayon rotatif
- Puissance de nettoyage accrue pour les salissures tenaces ou nichées dans des interstices étroits comme les joints et les fentes.
Raccord rapide Quick Connect
- Remplacement facile et rapide de l'accessoire.
Design compact
- Rangement et transport faciles.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0,1
|Poids emballage inclus (kg)
|0,1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|106 x 42 x 44
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Balcon
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Objets décoratifs (pots de fleurs etc.)
- Appareils et outils de jardinage
- Jouet de jardin
- Paniers et couchages d'animaux
- Poubelles
- Motos et scooters
- Roues