C'est du propre : la buse rotative DB 24 Dirt blaster avec son jet d'eau rotatif est particulièrement efficace pour décoller les salissures tenaces, en plus d'être idéale pour le nettoyage des joints, des fentes et autres interstices étroits. Le raccord pratique Quick Connect permet un passage rapide et facile à d'autres accessoires. La buse rotative est compatible avec tous les nettoyeurs sans fil moyenne pression portables de la série KHB et avec tous les modèles d'Outdoor Cleaner OC 6-18.