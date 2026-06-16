Krachtige reiniging: De DB 24 Dirt Blaster roterende sproeikop verwijdert hardnekkig vuil met een roterende waterstraal en is ideaal voor kieren en smalle ruimtes. Dankzij de Quick Connect adapter wissel je snel accessoires. Compatibel met alle KHB handzame accu-mediumdrukreinigers en OC 6-18 Outdoor Cleaner modellen.