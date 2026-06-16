DB 24 Dirt blaster
De roterende sproeikop voor de KHB mediumdrukreiniger en OC 6-18 Outdoor Cleaner verwijdert hardnekkig vuil krachtig en efficiënt. Ook ideaal voor het reinigen van smalle ruimtes.
Krachtige reiniging: De DB 24 Dirt Blaster roterende sproeikop verwijdert hardnekkig vuil met een roterende waterstraal en is ideaal voor kieren en smalle ruimtes. Dankzij de Quick Connect adapter wissel je snel accessoires. Compatibel met alle KHB handzame accu-mediumdrukreinigers en OC 6-18 Outdoor Cleaner modellen.
Kenmerken en voordelen
Roterende puntstraal
- Sterkere reinigingsprestaties voor hardnekkig vuil of op smalle plekken, zoals kieren en spleten.
Quick Connect adaptor
- Eenvoudig en snel te vervangen accessoires.
Compact design
- Eenvoudige opberging en transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,1
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|106 x 42 x 44
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Balkon
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Decoratieve objecten (plantenpotten etc.)
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuinspeelgoed
- Beklede meubels, stoelen, matrassen, huisdierenbedden en manden in huis
- Vuilbakken
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Velgen