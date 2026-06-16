Parfois, il faut plus que juste de l'eau pour obtenir des résultats parfaitement propres. Cela ne demande aucun effort avec le canon à mousse FJ 24. Il suffit de remplir le réservoir de 0,3 litre de détergent Home & Garden, de fixer le canon à mousse sur la rallonge et c'est parti : grâce à la mousse abondante et au jet modifiable en fonction des besoins, tout est désormais propre en toute simplicité. Et grâce au système Quick Connect éprouvé, le raccord entre le canon à mousse et le tube rallonge peut être défait d'une seule main afin de pouvoir passer à un autre accessoire. Le canon à mousse FJ 24 convient pour les modèles KHB et OC 6-18, mais pas pour les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.