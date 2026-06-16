Canon à mousse FJ 24
Le canon à mousse FJ 24 portable pour l'application des détergents Home & Garden avec les modèles KHB et OC 6-18.
Parfois, il faut plus que juste de l'eau pour obtenir des résultats parfaitement propres. Cela ne demande aucun effort avec le canon à mousse FJ 24. Il suffit de remplir le réservoir de 0,3 litre de détergent Home & Garden, de fixer le canon à mousse sur la rallonge et c'est parti : grâce à la mousse abondante et au jet modifiable en fonction des besoins, tout est désormais propre en toute simplicité. Et grâce au système Quick Connect éprouvé, le raccord entre le canon à mousse et le tube rallonge peut être défait d'une seule main afin de pouvoir passer à un autre accessoire. Le canon à mousse FJ 24 convient pour les modèles KHB et OC 6-18, mais pas pour les nettoyeurs haute pression des classes K 2 à K 7.
Caractéristiques et avantages
Réservoir pouvant contenir 0,3 litre
- Le réservoir contient suffisamment de détergent pour une charge de la batterie.
Changement simple entre différents détergents
- Avec le détergent Kärcher adéquat, le nettoyage devient un jeu d'enfants.
Mousse puissante
- Nettoyage sans effort de toutes les surfaces.
Réservoir du détergent transparent
- Le contenu du réservoir est visible à tout moment.
Angle de projection réglable
- Permet un travail confortable à la verticale comme à l'horizontale.
Raccord rapide Quick Connect
- Changement d'accessoire sans effort grâce au système Quick Connect éprouvé.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|anthracite
|Poids (kg)
|0,2
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|205 x 93 x 132
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Balcon
- Bac à fleurs
- Objets décoratifs (pots de fleurs etc.)
- Vélos
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Appareils et outils de jardinage
- Jouet de jardin
- Motos et scooters
- Poubelles
- Stores vénitiens/volets roulants
Accessoires
Piéces détachées Canon à mousse FJ 24
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
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