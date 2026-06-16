Af en toe is er meer dan alleen water nodig om echt schone resultaten te bereiken. De FJ 24 schuimsproeier voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers vervult deze taak moeiteloos. Vul simpelweg de tank van 0,3 liter met Home & Garden reinigingsmiddel, bevestig de FJ 24 op de verlenging en ga aan de slag. Dankzij het schuim, dat een grondige reiniging garandeert, en het sproeiniveau, dat naar wens kan worden ingesteld, kunnen alle reinigingstaken nu moeiteloos worden vervuld. En het succesvolle Quick Connect-systeem maakt het mogelijk om de verbinding tussen de schuimsproeier en de uitbreidingslans met slechts één hand ongedaan te maken, waardoor het mogelijk wordt om over te schakelen naar een ander Kärcher middendrukreinigersaccessoire. De FJ 24 schuimsproeier is geschikt voor gebruik met Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers, maar niet met hogedrukreinigers van de klasses K 2 tot K 7.