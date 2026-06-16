FJ 4 schuimsproeier
De FJ 24 schuimsproeier voor het aanbrengen van Home & Garden reinigingsmiddelen met de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers.
Af en toe is er meer dan alleen water nodig om echt schone resultaten te bereiken. De FJ 24 schuimsproeier voor de Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers vervult deze taak moeiteloos. Vul simpelweg de tank van 0,3 liter met Home & Garden reinigingsmiddel, bevestig de FJ 24 op de verlenging en ga aan de slag. Dankzij het schuim, dat een grondige reiniging garandeert, en het sproeiniveau, dat naar wens kan worden ingesteld, kunnen alle reinigingstaken nu moeiteloos worden vervuld. En het succesvolle Quick Connect-systeem maakt het mogelijk om de verbinding tussen de schuimsproeier en de uitbreidingslans met slechts één hand ongedaan te maken, waardoor het mogelijk wordt om over te schakelen naar een ander Kärcher middendrukreinigersaccessoire. De FJ 24 schuimsproeier is geschikt voor gebruik met Kärcher KHB- en OC 6-18 middendrukreinigers, maar niet met hogedrukreinigers van de klasses K 2 tot K 7.
Kenmerken en voordelen
Reservoir met een volume van 0,3 liter
- Het reservoir bevat voldoende reinigingsmiddel voor één batterijlading.
Omschakelen naar verschillende reinigingsmiddelen is eenvoudig.
- Moeiteloos reinigen met het compatibele Kärcher reinigingsmiddel
Krachtig schuim
- Moeiteloze reiniging van alle oppervlakken.
Transparante reinigingsmiddelentank
- Vulpeil van het reservoir is op elk moment zichtbaar.
Instelbare sproeihoek
- Maakt zowel een verticale als horizontale werking mogelijk
Quick Connect adaptor
- Dankzij het bewezen Quick Connect-systeem kan het toebehoren probleemloos worden vervangen
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|antraciet
|Gewicht (kg)
|0,2
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|0,2
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|205 x 93 x 132
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
- Balkon
- Bloembakken
- Decoratieve objecten (plantenpotten etc.)
- Fietsen
- Tuin-/terras-/balkonmeubels
- Tuingereedschap en -uitrusting
- Tuinspeelgoed
- Voor de reiniging van moto's en scooters.
- Vuilbakken
- Jaloezieën/rolluiken
Toebehoren
Onderdelen FJ 4 schuimsproeier
Ongeacht waar u uw Kärcher-apparaat hebt gekocht, kunt u contact opnemen met elke Kärcher-dealer in uw regio in geval van reparatie. Als alternatief heeft u de mogelijkheid om onze reparatieservice "MyKärcher" rechtstreeks te gebruiken. Wij repareren snel en kosteneffectief in ons reparatiecentrum voor een vaste prijs.
Daarnaast kan u ook uw onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op de garantievoorwaarden.