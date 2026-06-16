Pour un linge sans plis en un clin d'œil : avec sa confortable semelle en céramique « glisse facile », le fer à repasser vapeur EasyFinish haut de gamme glisse parfaitement sur le tissu. La pression de vapeur reste toujours constante, offrant ainsi jusqu'à 50 pour cent de gain de temps lors du repassage. Toutefois, la pression n'est pas le seul facteur qui vous fait gagner du temps : grâce au réglage fixe de la température optimale pour tous les tissus, le réglage manuel pénible de la température ainsi que le tri préalable fastidieux du linge ne sont plus nécessaires. Par ailleurs, le fer à repasser compact marque des points avec son utilisation particulièrement simple et son design noir élégant.