Fer à repasser vapeur EasyFinish
Pour un repassage sans effort : le fer à repasser à vapeur EasyFinish de grande qualité avec régulation optimale de la température et semelle anti-adhérente à revêtement céramique. En version noire élégante.
Pour un linge sans plis en un clin d'œil : avec sa confortable semelle en céramique « glisse facile », le fer à repasser vapeur EasyFinish haut de gamme glisse parfaitement sur le tissu. La pression de vapeur reste toujours constante, offrant ainsi jusqu'à 50 pour cent de gain de temps lors du repassage. Toutefois, la pression n'est pas le seul facteur qui vous fait gagner du temps : grâce au réglage fixe de la température optimale pour tous les tissus, le réglage manuel pénible de la température ainsi que le tri préalable fastidieux du linge ne sont plus nécessaires. Par ailleurs, le fer à repasser compact marque des points avec son utilisation particulièrement simple et son design noir élégant.
Caractéristiques et avantages
Sortie de la vapeur sur toute la semelle de repassage
- Sortie de la vapeur consistante sur toute la semelle de repassage
Réglage fixe de la température optimale
- Évite tout réglage manuel de la température vu que la température optimale est préréglée pour tous les types de textiles.
Dimensions compactes du fer à repasser
- Pour une prise en main plus facile et un rangement peu encombrant.
Semelle de repassage en céramique
- Facilite nettement la glisse du fer à repasser.
Sortie de la vapeur consistante
- Repassage 50% plus rapide des tissus
Fonction de coupure automatique
- Le fer à repasser vapeur se coupe automatiquement après cinq minutes – pour plus de sécurité et moins d'électricité consommée.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|1,5
|Poids emballage inclus (kg)
|1,9
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|258 x 120 x 124
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Vêtements pouvant être repassés
Piéces détachées Fer à repasser vapeur EasyFinish
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