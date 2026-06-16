Iron EasyFinish strijkijzer
Om probleemloos te strijken: Het hoogwaardige EasyFinish stoomstrijkijzer met vaste temperatuurinstellingen en lichtgewicht strijkzool met keramische coating. In aantrekkelijk zwart design.
Kreukvrij wasgoed kan zo eenvoudig zijn: met de handige lichte zool met keramische coating glijdt het hoogwaardige EasyFinish stoomstrijkijzer moeiteloos over het materiaal. Tegelijkertijd blijft de stoomdruk constant hoog, waardoor het strijken tot 50 procent sneller kan. Maar niet alleen de druk bespaart tijd: dankzij de optimaal ingestelde temperatuurinstelling voor alle materialen zijn zowel de lastige handmatige temperatuurregeling als het lastige voorsorteren van het wasgoed niet meer nodig. Bovendien maakt dit compacte strijkijzer indruk met zijn bijzonder eenvoudige bediening en het hoogwaardige zwarte ontwerp. Compatibel met alle Iron Kit stoomreinigers.
Kenmerken en voordelen
Stoomverdeling over de gehele bodemplaat
- Gelijke stoomverdeling over de gehele bodemplaat
Ideale vaste temperatuurinstelling
- Bespaart u de tijd om de temperatuur manueel aan te passen, aangezien de ideale temperatuur vooraf is ingesteld voor alle stoffen.
Compacte afmetingen van het product
- Voor een eenvoudigere bediening en een plaatsbesparende opberging.
Keramisch gecoate zool van het strijkijzer
- Maakt het glijden van het strijkijzer beduidend eenvoudiger.
Consistente stoomvrijgave
- 50% sneller strijken van tetiel
Automatische uitschakelfunctie
- Het stoomstrijkijzer wordt na 5 minuten automatisch uitgeschakeld - voor een nóg grotere veiligheid en lagere elektriciteitskosten.
Specificaties
Technische gegevens
|Kleur
|zwart
|Gewicht (kg)
|1,5
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,9
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|258 x 120 x 124
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Alle kledingstukken die geschikt zijn om te strijken
Onderdelen Iron EasyFinish strijkijzer
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