Iron EasyFinish strijkijzer

Kreukvrij wasgoed kan zo eenvoudig zijn: met de handige lichte zool met keramische coating glijdt het hoogwaardige EasyFinish stoomstrijkijzer moeiteloos over het materiaal. Tegelijkertijd blijft de stoomdruk constant hoog, waardoor het strijken tot 50 procent sneller kan. Maar niet alleen de druk bespaart tijd: dankzij de optimaal ingestelde temperatuurinstelling voor alle materialen zijn zowel de lastige handmatige temperatuurregeling als het lastige voorsorteren van het wasgoed niet meer nodig. Bovendien maakt dit compacte strijkijzer indruk met zijn bijzonder eenvoudige bediening en het hoogwaardige zwarte ontwerp. Compatibel met alle Iron Kit stoomreinigers.