Le filtre à cartouche KFI 3310 permet d'aspirer l'eau et les poussières sans interruptions intempestives pour changer de filtre. Le filtre à cartouche est facile à mettre en place et à enlever par rotation, sans pièce de verrouillage supplémentaire. Spécialement conçu pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1 à 3, MV 2 et MV 3.