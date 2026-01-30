Filtre à cartouche KFI 3310
Filtre à cartouche pour l'aspiration de saletés fines et de gros déchets ainsi que de liquides sans avoir à changer de filtre. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden.
Le filtre à cartouche KFI 3310 permet d'aspirer l'eau et les poussières sans interruptions intempestives pour changer de filtre. Le filtre à cartouche est facile à mettre en place et à enlever par rotation, sans pièce de verrouillage supplémentaire. Spécialement conçu pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden WD 1 Compact Battery, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 Battery, KWD 1 à 3, MV 2 et MV 3.
Caractéristiques et avantages
Filtre à cartouche
- Aspirateurs eau et poussières sans changement de filtre supplémentaire.
- Une simple rotation suffit pour poser et extraire le filtre. Aucune pièce de fermeture supplémentaire nécessaire.
Convient pour les aspirateurs eau et poussières WD 1 Compact sans fil, WD 1 Classic, WD 2 Plus, WD 2-18, WD 2, WD 3, WD 3-18, WD 3 sans fil, KWD 1–3, MV 2, MV 3 de Kärcher
Spécifications
Données techniques
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Couleur
|marron
|Poids (kg)
|0,3
|Poids emballage inclus (kg)
|0,2
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|122 x 122 x 115
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Domaines d'utilisation
- Résidus fins
- Gros déchets
- Liquides